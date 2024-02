IDF: Στη δημοσιότητα βίντεο με τούνελ της Χαμάς και κελιά που κρατούνταν όμηροι

Οι IDF αποκάλυψαν την Τετάρτη μια περιοχή με φραγμένο κελί σε ένα μεγάλο τούνελ της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, το οποίο, όπως είπαν, χρησιμοποιήθηκε από την τρομοκρατική ομάδα για την κράτηση ομήρων.

Ο στρατός δήλωσε ότι συνολικά 12 όμηροι ήταν κρατούμενοι στο τούνελ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τρεις από τους οποίους έχουν ήδη επιστρέψει στο Ισραήλ.

The IDF reveals a major Hamas tunnel in southern Gaza's Khan Younis, previously used by senior members of the terror group and later repurposed to hold hostages. Troops of the elite Yahalom combat engineering unit and other special forces under the 98th Division raided the… pic.twitter.com/77NniYT6b3

Εκτός από το κελί που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση των ομήρων, τα στρατεύματα βρήκαν ένα μπάνιο και έναν χώρο ανάπαυσης για τους τρομοκράτες που φρουρούσαν τους αιχμαλώτους.

Οι IDF δήλωσαν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς διέμεναν στη σήραγγα πριν αυτή επαναχρησιμοποιηθεί για την κράτηση των ομήρων και ότι τα στρατεύματα ανέκτησαν διάφορα αντικείμενα και όπλα στο υπόγειο πέρασμα.

Ο στρατός δήλωσε ότι η σήραγγα κατασκευάστηκε «στην καρδιά μιας αστικής περιοχής στο Χαν Γιουνίς» και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, εκατομμύρια σέκελ επενδύθηκαν στην κατασκευή της.

Η αποκάλυψη έγινε λίγες ώρες αφότου η Χαμάς πρότεινε ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός με μια εκεχειρία τεσσεράμισι μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι όμηροι θα απελευθερώνονταν σε τρία στάδια και η οποία θα οδηγούσε στον τερματισμό του πολέμου.

🔴 EXPOSED: a Hamas tunnel, over a kilometer long, built under the heart of a civilian area of Khan Yunis, with millions of shekels estimated going into its construction.



The tunnel was used by senior operatives to hold Israeli hostages and to hide high-ranking members of… pic.twitter.com/UfwJFZQ5JT