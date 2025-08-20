IDF: Σε εξέλιξη το πρώτο στάδιο της επιχείρησης κατάληψης της Γάζας - «Ελέγχουμε τα περίχωρα»

Ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της επιχείρησης κατάληψης της Γάζας, με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν να γνωστοποιεί ότι οι IDF ήδη ελέγχουν τα περίχωρα της πόλης. «Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας, και ήδη οι δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού κρατούν τα περίχωρα της πόλης», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του.

«Ο πρωθυπουργός εκφράζει τη βαθιά του εκτίμηση στους έφεδρους μαχητές που κινητοποιήθηκαν, στις οικογένειές τους και σε όλους τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», αναφέρει το γραφείο του.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, τα σχέδια των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας αναμένεται να παρουσιαστούν στον Νετανιάχου αύριο, ενώ η ανακοίνωση, στην οποία δεν προσδιορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα, έρχεται ενώ ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους την Τετάρτη, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αναμενόμενη επίθεση στη Γάζα, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Ο εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού, επιβεβαίωσε την είδηση ότι αυτή την εβδομάδα θα αποσταλούν περίπου 60.000 φύλλα πορείας σε εφέδρους, ενώ άλλα 20.000 θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στον μήνα για την επιχείρηση.

Η κλήση σε στρατεύματα σηματοδοτεί ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιό του να καταλάβει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για μια επιχείρηση που ενδέχεται να προκαλέσει εκτοπισμό πολλών περισσότερων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, στρατιωτικός αξιωματούχος ενημέρωσε ότι οι έφεδροι στρατιώτες δεν θα παρουσιαστούν για υπηρεσία μέχρι τον Σεπτέμβριο, δίνοντας στους μεσολαβητές λίγο χρόνο να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ σχετικά με τους όρους της εκεχειρίας.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή τους οι IDF αναφέρουν ότι από τις χερσαίες επιχειρήσεις τα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού έχουν επιτύχει:

Τον επιχειρησιακό έλεγχο άνω του 75% της Γάζας, πλήγμα στις δυνατότητες και στις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς, υποβάθμιση της ιεραρχίας διοίκησής της και δυνατότητα επέκτασης των επιχειρήσεων από τον Ισραηλινό Στρατό.

Εξουδετέρωση περίπου 2.000 τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών της Χαμάς υπεύθυνων για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Επιθέσεις σε περίπου 10.000 τρομοκρατικούς στόχους από αέρα, ξηρά και θάλασσα, διαλύοντας στρατιωτικές υποδομές, αποθήκες όπλων και υπόγεια δίκτυα της Χαμάς.

Δημιουργία των διαδρόμων ελέγχου «Μόραγκ» και «Μάγκεν Οζ», περιορίζοντας τις δυνατότητες και τις ταξιαρχίες της Χαμάς.

Πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιχειρούν ταυτόχρονα σε όλη τη Γάζα, διαλύοντας τρομοκρατικές σήραγγες, εξουδετερώνοντας πυρήνες και καταστρέφοντας οχυρά της Χαμάς πάνω και κάτω από το έδαφος.

Αυτά τα επιτεύγματα δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να εντείνουν την πίεση στη Χαμάς, να πλήξουν τις εναπομείνασες δυνατότητές της και να θέσουν τις βάσεις για τα επόμενα στάδια της επιχείρησης, σημειώνει.

❌Elimination of about… pic.twitter.com/2pH3LqjAcz — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP.

Επίσης, ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων, με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε η τρομοκρατική οργάνωση κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.