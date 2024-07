IDF: Πλήξαμε τρομοκράτες που δρούσαν σε σχολείο UNRWA στην περιοχή Nuseirat

Με ανάρτησή τους στο X, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) γνωστοποίησαν ότι έπληξαν τρομοκράτες που δρούσαν σε σχολείο UNRWA στην περιοχή Nuseirat.

«Με βάση ακριβείς πληροφορίες, οι IDF χτύπησαν τρομοκράτες που δρούσαν σε σχολείο @UNRWA στην περιοχή Nuseirat. Οι τρομοκράτες σχεδίασαν και διηύθυναν πολυάριθμες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων του IDF στη Γάζα από το κτίριο. Πριν από το χτύπημα, λήφθηκαν πολυάριθμα μέτρα για να μετριαστεί ο κίνδυνος να βλάψουν αμάχους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εναέριας επιτήρησης, ακριβών πυρομαχικών και πρόσθετων πληροφοριών. Εξετάζουμε τις αναφορές που αναφέρουν ότι αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Οι λεπτομέρειες είναι υπό εξέταση», αναφέρεται στην ανάρτηση.

