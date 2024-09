Στους 356 οι νεκροί, 1.246 οι τραυματίες

Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε σήμερα περίπου 1.300 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και συνεχίζει να πλήττει αυτή την ώρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Χαγκάρι ότι οι στόχοι ήταν σε μεγάλο βαθμό όπλα που ήταν αποθηκευμένα σε σπίτια, συμπεριλαμβανομένων «πυραύλων κρουζ που μπορούν να φτάσουν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, βαρέων πυραύλων με κεφαλή 1.000 κιλών, πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που φτάνουν σε απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων, πυραύλων μικρού βεληνεκούς και οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Όσον αφορά στον υψηλό αριθμό των νεκρών που αναφέρθηκαν στον Λίβανο, σημείωσε πως «αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται επίσης σε πολλούς τρομοκράτες που σκοτώσαμε σήμερα και οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στα όπλα», προσθέτοντας ότι οι IDF θα δώσουν τους δικούς τους αριθμούς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τόνισε δε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου για τους πολίτες αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι μια «ειδική διαταγή» που υπογράφηκε από τον Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ - η οποία επιτρέπει την επιβολή περιορισμών - επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο.

«Οι δύσκολες ημέρες είναι μπροστά μας. Συνεχίζουμε να είμαστε επικεντρωμένοι στην άμυνα και την επίθεση σε όλα τα μέτωπα», είπε ο Χαγκάρι.

«Η σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά σας και η ανθεκτικότητά σας παίζουν μεγάλο ρόλο στην άρνηση των επιτευγμάτων του εχθρού», προσθέτει απευθυνόμενος στο ισραηλινό κοινό.

Πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στη Χάιφα σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τις IDF.

Αρκετές ρουκέτες καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Από σήμερα το πρωί, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περισσότερες από 200 ρουκέτες κατά του Ισραήλ, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από μια αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός σπιτιού στο Λίβανο σήμερα, όπου, όπως λένε, η Χεζμπολάχ είχε αποθηκεύσει πυρομαχικά.

The IDF releases footage of an airstrike against a home in Lebanon where Hezbollah had stored munitions.



The video shows a rocket flying out of the building following the strike, and hitting an adjacent home. https://t.co/35egx69gYH pic.twitter.com/QrWvJTju8q