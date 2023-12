Πόλεμος στο Ισραήλ

Μεταξύ των λεπτομερών σχεδίων επίθεσης της Χαμάς που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου και βρέθηκαν από τις IDF είναι ένας λεπτομερής χάρτης μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης, ο οποίος σχεδόν σίγουρα συντάχθηκε με τη χρήση κατασκόπου, αναφέρει ο Guardian σε ανώνυμη πηγή των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με τον βρετανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, τα ευρήματα σχετικά με τα σχέδια εισβολής των τρομοκρατών της Χαμάς παρουσιάστηκαν σε ξένους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη μιας βάσης που είναι «πιο λεπτομερής από ό,τι θα απαιτούσε η ίδια η IDF».

«Η σύνταξη ενός τέτοιου χάρτη θα μπορούσε να γίνει μόνο με τη χρήση "γνώσης εκ των έσω" - σχεδόν σίγουρα από έναν κατάσκοπο της Χαμάς», αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται την πηγή των μυστικών υπηρεσιών.

Θα συνεχίσει η Ουάσινγκτον να πιέζει για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, στη Γάζα. Θεωρεί, επίσης, ότι η Χαμάς, δεν ήθελε να αποκαλύψουν οι γυναίκες όμηροι όσα υπέστησαν όσο ήταν στα χέρια της Χαμάς, ενώ δεν έχουν απελευθερωθεί ακόμη όλοι οι όμηροι μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Όπως σημειώνει το Reuters, το Ισραήλ είχε σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύτηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία προέβλεπε την απελευθέρωση ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσής της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι επαναλαμβάνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, καθώς η Χαμάς δεν είχε απελευθερώσει όλες τις γυναίκες ομήρους.

«Φαίνεται ότι ένας από τους λόγους που δεν θέλουν να απελευθερώσουν γυναίκες που κρατούν σε ομηρεία και που αυτή η παύση κατέρρευσε είναι ότι δεν θέλουν οι γυναίκες αυτές να αφηγηθούν τι τους συνέβη κατά τη διάρκεια της κράτησής τους» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, τονίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα της ερώτησης, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «κανένα λόγο να αμφιβάλλουν» για τις πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλική βία που αποδίδεται στη Χαμάς. «Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που πιστεύω ότι η Χαμάς δεν είναι σε θέση να κάνει όταν πρόκειται για τη μεταχείριση αμάχων και κυρίως για τη μεταχείριση των γυναικών», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πιέζουν για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων της Χαμάς στη Γάζα.

Ο Σάλιβαν, ο οποίος είπε ότι είχε τηλεφωνικές επαφές το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνει ότι η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει γυναίκες αμάχους.

