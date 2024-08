IDF: Νεκρός ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στην Τζενίν (vid)

Ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης εξουδετερώθηκε μαζί με άλλους δύο τρομοκράτες, σε συγκρούσεις και πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα το πρωί, ανέφεραν οι IDF, η Shin Bet και η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον στρατό, εν μέσω μιας επιχείρησης που βρισκόταν σε εξέλιξη στη βόρεια Δυτική Όχθη, τα στρατεύματα εντόπισαν έναν πυρήνα τρομοκρατών σε ένα αυτοκίνητο στην πόλη Zαμπαντέχ στην περιοχή της Τζενίν.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ο Βισάμ Χαζέμ, επικεφαλής του τρομοκρατικού δικτύου της Χαμάς στην Τζενίν.

Μυστικοί αστυνομικοί της Συνοριακής Αστυνομίας άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου, σκοτώνοντας τον Χαζέμ ενώ οι άλλοι δύο ένοπλοι διέφυγαν, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση. Λίγο αργότερα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τους εξουδετέρωσε.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Χαζέμ συμμετείχε σε πολλές επιθέσεις με πυροβολισμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

The commander of Hamas's military wing in the West Bank city of Jenin was killed, along with two other operatives, in clashes and drone strikes this morning, the IDF, Shin Bet, and police say.



According to the military, amid an ongoing operation in the northern West Bank, troops…