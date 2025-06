IDF: Νεκροί επτά στρατιώτες σε μάχες στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι επτά μέλη του προσωπικού, ένας αξιωματικός και έξι στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε μάχες στη νότια Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα του IDF, ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης τοποθέτησε βόμβα στο θωρακισμένο όχημα μάχης Puma στο οποίο επέβαιναν οι στρατιώτες ενώ οδηγούσαν στη Χαν Γιουνίς.

Η έκρηξη έβαλε φωτιά στο CEV και οι προσπάθειες κατάσβεσης ήταν ανεπιτυχείς.

Όλοι οι στρατιώτες που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, ενώ τα καμένα συντρίμμια του CEV μεταφέρθηκαν αργότερα έξω από τη Γάζα.

Σε άλλο περιστατικό στην ίδια περιοχή δύο στρατιώτες του 605ου Τάγματος τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά και ο άλλος ελαφρά, από πυρά RPG.

Heartbreaking 💔7 IDF heroes fell in battle in Gaza.



6 of their names have been cleared for publication:



🕯️Matan Yeshinovsky, 21

🕯️ Ronel Ben-Moshe, 20

🕯️ Niv Radiya, 20

🕯️ Ronen Shapiro, 19

🕯️ Shahar Manuab, 21

🕯️Maayan Perlstein, 20



May their memories be forever a blessing. pic.twitter.com/YDL60E5aW6