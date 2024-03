IDF: Νεκρά τρία μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ (vid)

Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στην περιοχή της Τζενίν, δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο της επιχείρησης, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκε άλλος ένας.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από τις IDF και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ,, αναφέρεται πως μεταξύ των νεκρών είναι ο Άχμεντ Μπαρακάτ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, και ο Μοχάμεντ Χαουασίν, διοικητής τοπικού βραχίονα της οργάνωσης. Και οι δύο κατηγορούνταν για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Στις εικόνες από το σημείο της επίθεσης, διακρίνεται ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ένα δεύτερο όχημα που υπέστη μικρές ζημιές.

The IDF and Shin Bet confirm eliminating Ahmed Barakat, a Palestinian terrorist behind a deadly shooting attack in the West Bank last year, in the drone strike in Jenin earlier.



Barakat, a Palestinian Islamic Jihad operative, was accused of carrying out the shooting attack near…