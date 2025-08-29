IDF: Κήρυξαν την πόλη της Γάζας "επικίνδυνη ζώνη μαχών"

Οι IDF ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι πλέον η πόλη της Γάζας είναι «επικίνδυνη ζώνη μαχών», τονίζοντας πάντως ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους στο X ανέφεραν: «Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης και τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου, από σήμερα στις 10:00 π.μ., η τακτική-τοπική κατάπαυση του πυρός της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα ισχύει στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μάχης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανθρωπιστική προσπάθεια στη Λωρίδα της Γάζας, παράλληλα με τη συνέχιση των ελιγμών και της επιθετικής δραστηριότητας εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ».