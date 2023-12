IDF: Κατέστρεψαν υπόγεια τούνελ κάτω από το νοσοκομείο Παίδων της Γάζας (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέστρεψαν τρία φρεάτια τούνελ στην περιοχή του νοσοκομείου Παίδων «Ραντίσι» της πόλης της Γάζας, τα οποία συνδέονται με υπόγειες διόδους κάτω από το ιατρικό κέντρο που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Τον Νοέμβριο, οι IDF ισχυρίστηκαν ότι ήταν απόδειξη ότι το υπόγειο του «Ραντίσι» χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς για κρησφύγετο όπλων και πιθανόν ως προσωρινό καταφύγιο ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου. Αποκάλυψαν δε επίσης ένα από τα φρεάτια της σήραγγας που υπήρχαν στην περιοχή εκείνη την εποχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η 401η Ταξιαρχία του IDF, η μονάδα κομάντος Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού και η επίλεκτη μονάδα μηχανικού μάχης Yahalom ερεύνησαν και χαρτογράφησαν τρία φρεάτια σήραγγας που βρέθηκαν στην περιοχή του «Ραντίσι».

The IDF announces that it has located and destroyed three tunnel shafts in the area of Gaza City's Rantisi Children's Hospital which connect to underground passages beneath the medical center used by the Hamas terror group.



In November, the IDF showed what it said was proof that… pic.twitter.com/eDOlTCjeK1