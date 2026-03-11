IDF: Καλούν σε νέα εκκένωση προαστίων της Βηρυτού ενόψει επικείμενης επίθεσης

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επανέλαβαν την προειδοποίησή τους για εκκένωση των νότιων προαστίων της Βηρυτού, ενόψει νέων επιθέσεων κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ.

Η «επείγουσα προειδοποίηση» που εκδόθηκε σήμερα το πρωί απευθύνεται ειδικά στους κατοίκους των συνοικιών Haret Hreik και Burj al-Barajneh της νότιας Βηρυτού, ενός προπυργίου της Χεζμπολάχ γνωστό ως Ντανίγια.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة



🔸متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية.

🔸سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع… pic.twitter.com/ZVdRRzhSjO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026

«Μετά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, επαναλαμβάνουμε: Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τις IDF να επιχειρήσουν εναντίον της στην περιοχή του νότιου προαστίου», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραέ.

Ο Aντραέ είπε ότι οι επιθέσεις θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες και ότι όσοι δεν έχουν ακόμη εκκενώσει θα πρέπει να το κάνουν «άμεσα».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν για πρώτη φορά την προειδοποίηση εκκένωσης για την Ντανίγια την περασμένη εβδομάδα. Έκτοτε, ο στρατός έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής περίπου 30 πολυώροφων κτιρίων.