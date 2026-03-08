IDF: Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν πολλά ιρανικά F-14 στο Ισφαχάν

Πολλά ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 καταστράφηκαν σε πλήγματα που σημειώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Τα αμερικανικής κατασκευής F-14 είχαν παραδοθεί στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στα ίδια χτυπήματα επλήγησαν, επίσης, συστήματα εντοπισμού και αεράμυνας που θεωρούνταν απειλή για τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

❌ ارتش دفاعی اسرائیل جنگنده‌های «F-14» را در فرودگاه اصفهان هدف قرار داد



⭕️ در چارچوب یک موج گسترده حملات نیروی هوایی اسرائیل و با هدایت اطلاعات نظامی، دیروز (شنبه) مجموعه‌هایی که در آن‌ها جنگنده‌های نوع «F-14» متعلق به رژیم تروریستی ایران در فرودگاه اصفهان نگهداری می‌شدند،… pic.twitter.com/J5YVwQf5iM — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 8, 2026

Ο στρατός ανέφερε ακόμη ότι η καταστροφή των F-14, σε συνδυασμό με τα πλήγματα της Παρασκευής που κατέστρεψαν 16 αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούσε η Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του ελέγχου του Ισραήλ στον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν.

The Israeli military said its air force carried out a large strike in Iran, targeting areas at an airport in Isfahan where Iranian F-14 fighter jets were reportedly stored. According to the statement, Israeli aircraft also struck detection and air defense systems that could… pic.twitter.com/JMb2mwEHvd — Basha باشا (@BashaReport) March 8, 2026

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στοχεύει όλα τα συστήματα του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη χώρα και ότι σκοπεύει να διευρύνει την αεροπορική υπεροχή του.

