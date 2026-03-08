IDF: Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν πολλά ιρανικά F-14 στο Ισφαχάν
AP Photo/Vahid Salemi
AP Photo/Vahid Salemi

IDF: Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν πολλά ιρανικά F-14 στο Ισφαχάν

08/03/2026 • 09:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
08/03/2026 • 09:32
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Πολλά ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-14 καταστράφηκαν σε πλήγματα που σημειώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο του Ισφαχάν, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Τα αμερικανικής κατασκευής F-14 είχαν παραδοθεί στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στα ίδια χτυπήματα επλήγησαν, επίσης, συστήματα εντοπισμού και αεράμυνας που θεωρούνταν απειλή για τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Ο στρατός ανέφερε ακόμη ότι η καταστροφή των F-14, σε συνδυασμό με τα πλήγματα της Παρασκευής που κατέστρεψαν 16 αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούσε η Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του ελέγχου του Ισραήλ στον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στοχεύει όλα τα συστήματα του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη χώρα και ότι σκοπεύει να διευρύνει την αεροπορική υπεροχή του.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

ΙΣΡΑΗΛ
ΙΡΑΝ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΗΠΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
F-14

Διαβάστε Περισσότερα