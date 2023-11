IDF: Το Aerial Defense Array αναχαίτισε πύραυλο που προήλθε από τον Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το σύστημα Aerial Defense Array αναχαίτισε έναν «ύποπτο εναέριο στόχο» που εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τον Λίβανο.

Το περιστατικό πυροδότησε σειρήνες στις βόρειες κοινότητες Matat, Sassa και Dovev, ενώ δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.

