IDF: Εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς και χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων

Δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς εξουδετέρωσαν το τελευταίο 24ωρο οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις στη νότια και την κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Χτυπήθηκαν, επίσης, εγκαταστάσεις όπλων και εντοπίστηκε τρομοκρατικός πυρήνας. Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, πάνω από 30 ένοπλοι σκοτώθηκαν στην Χαν Γιούνις, την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται κοντά στη Ράφα, η οποία συνορεύει με την Αίγυπτο.

Σε ανάρτησή τους στο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), τα στρατεύματα των IDF έκαναν τον εξής απολογισμό για τα τελευταία 24ωρα στη Γάζα:

«Εντοπίστηκε ένας τρομοκρατικός πυρήνας που εισήλθε σε ένα συγκρότημα, όπου φόρτωσε έναν αντιαρματικό πύραυλο για να εκτοξευθεί εναντίον των στρατευμάτων IDF. Σε απάντηση, ένα μαχητικό αεροσκάφος στόχευσε και εξουδετέρωσε τους τρομοκράτες. Εξουδετερώθηκαν 2 τρομοκράτες που προσπάθησαν να κινηθούν υπό την κάλυψη πολιτών της Γάζας. Ο ένας από τους τρομοκράτες εντοπίστηκε με ένα γεμάτο πιστόλι στραμμένο προς ένα όχημα των IDF. Χτυπήθηκαν δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες των τρομοκρατών. Στοχοποιήθηκαν και εξουδετερώθηκαν αρκετοί τρομοκράτες που μετέφεραν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε μοτοσικλέτα».

