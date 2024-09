IDF: Εξουδετερώσαμε σχεδόν πλήρως την ηγεσία της Χεζμπολάχ - Χρόνια ενορχήστρωναν επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Η διοίκηση των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ έχει σχεδόν πλήρως εξαρθρωθεί ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Εκτός από τον Ιμπραχίμ Ακίλ γνωστό και ως «παγκόσμιο τρομοκράτη», σύμφωνα με την Jerusalem Post εξουδετερώθηκαν 15 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων και ανώτεροι διοικητές της Ραντουάν.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αμπού Χασάν Σαμίρ, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της μονάδας εκπαίδευσης της Ραντουάν για μία δεκαετία μέχρι τις αρχές του 2024 και κατείχε διάφορες θέσεις εντός της Χεζμπολάχ.

Ήταν ένας από τους ενορχηστρωτές του σχεδίου επίθεσης «Κατακτήστε τη Γαλιλαία». Συμμετείχε στην περαιτέρω εδραίωση της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ενώ ενίσχυσε τις ικανότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης για χερσαίες μάχες. Μάλιστα, σχεδίασε και εκτέλεσε πολυάριθμες επιθέσεις με πυροβολισμούς στο ισραηλινό έδαφος.

Οι IDF με ανάρτησή τους στο Χ διεμήνυσαν πως θα συνεχίσουν αδιαλείπτως τις επιχειρήσεις εναντίον οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον οποιασδήποτε τρομοκρατικής οργάνωσης που αποτελεί απειλή για τους πολίτες μας σε όλα τα μέτωπα».

Hezbollah’s military chain of command has been almost completely dismantled after a dozen significant terrorists including Ibrahim Aqil were eliminated yesterday.



We will continue operating against any terrorist organization that poses a threat to our civilians on all fronts. pic.twitter.com/F2Ewyx4WdL