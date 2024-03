IDF: Επιδρομή στο νοσοκομείο «Αλ Σίφα» - Νεκροί 50 τρομοκράτες της Χαμάς (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι τα στρατεύματα έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 50 ενόπλους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιδρομής τους στο νοσοκομείο Shifa της πόλης της Γάζας.

Η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, διεξάγεται από τη μονάδα κομάντος Shayetet 13 του Πολεμικού Ναυτικού, την 401η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet.

The IDF says troops have so far killed more than 50 Hamas gunmen during its ongoing raid at Gaza City's Shifa Hospital.



The operation, which began early Monday morning, is being carried out by the Navy's Shayetet 13 commando unit, the 401st Armored Brigade, and the Shin Bet security service.