IDF: Εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ακόμη ομήρων μετά από ολονύκτια επιχείρηση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα τριών ομήρων που είχαν μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά το φόνο των τριών στη διάρκεια της επίθεσης μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Ανέφερε πως τα πτώματα των ομήρων, του Ισραηλινού Χανάν Γιαμπλόνκα, του Ισραηλινο-Βραζιλιάνου Μισέλ Νίζενμπαουμ και του Γαλλομεξικανού Οριόν Χερνάντες-Ραντού ανακτήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας με κοινή επιχείρηση του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της εμπόλεμης περιοχής όπου τις τελευταίες ημέρες διεξάγονται σφοδρές μάχες.

