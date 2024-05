IDF: Βίντεο δείχνει τρομοκράτες σε τοποθεσία των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone, στο οποίο φαίνονται ένοπλοι να στέκονται δίπλα σε οχήματα με το αναγνωριστικό σήμα των Ηνωμένων Εθνών σε συγκρότημα του ΟΗΕ στην πόλη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να διενεργήσουν έρευνα.

Ανακοίνωση των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανέφερε ότι το Σάββατο στρατεύματα αναγνώρισαν τρομοκράτες σε κεντρικό συγκρότημα επιμελητείας της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανατολικά της Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Caught on 📸: Terrorists roaming and shooting at an @UNRWA compound, accompanied by @UN vehicles.



The compound is located in eastern Rafah and is a central point for the distribution of aid on UNRWA’s behalf of Gaza.@cogatonline conveyed the findings to senior officials in… pic.twitter.com/E6rQfN482A