IDF: Απαντούν στην επίθεση στο βόρειο Ισραήλ - Έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν την Τετάρτη ότι ολοκλήρωσαν σειρά αεροπορικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, με στόχο τοποθεσίες της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ανήκουν στη δύναμη Ραντουάν της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις IDF, οι αεροπορικές επιδρομές ήρθαν σε απάντηση στις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις προς το βόρειο Ισραήλ, κατά τις οποίες έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.

Οι στόχοι του ισραηλινού στρατού περιλάμβαναν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αίθουσες επιχειρησιακού ελέγχου και τρομοκρατικές υποδομές.

In response to ongoing rocket fire toward northern Israel, IDF fighter jets struck a series of Hezbollah terrorist targets.



The targets included military compounds, operational control rooms, and terrorist infrastructure. Several targets belonged to Hezbollah’s elite by Radwan… pic.twitter.com/KTb780H99y