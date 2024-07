IDF: Ανέκτησαν τις σορούς πέντε ομήρων από τη Γάζα

Οι IDF ανέκτησαν την Τετάρτη, τις σορούς πέντε ομήρων που είχαν σκοτωθεί στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και κρατούνταν έκτοτε στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

During an IDF operation led by ISA field analysts and coordinators, the bodies of the murdered hostage Maya Goren, and of the fallen soldiers held captive MSG (Res.) Oren Goldin, SSGT Tomer Ahimas, SGT Kiril Brodski and SGM (Res.) Ravid Aryeh Katz were rescued from the Khan Yunis… pic.twitter.com/UEQ2B4WCPa