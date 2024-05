IDF: Ανακοίνωσαν τον θάνατο διοικητή της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, ισχυρίστηκε ότι «ο στρατός σκότωσε τον διοικητή της μονάδας πυραύλων στην παραλία της Χεζμπολάχ, Qassem Saqlawi, σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Τύρου χθες».

Ο Saqlawi εργάστηκε για να εφαρμόσει και να σχεδιάσει επιχειρήσεις για την εκτόξευση ρουκετών και αντιαρματικών βλημάτων προς το Ισραήλ, από την περιοχή της παραλίας στον Λίβανο, τα πολεμικά αεροσκάφη έκαναν επίσης επιδρομή σε πλατφόρμα πυραύλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ramieh.

🔴ELIMINATED: Qassem Saqlawi, Commander of the Rocket and Missile Array in Hezbollah’s Coastal Sector.



Eliminated by an IAF aircraft, Saqlawi was responsible for planning and executing rocket attacks and anti-tank launches toward Israel from the coastal sector in Lebanon. pic.twitter.com/eM32YfXbCg