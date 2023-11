ICBC: Η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο δέχθηκε κυβερνοεπίθεση

Η επίθεση ransomware που δέχθηκε η Industrial and Commercial Bank of China έχει προκαλέσει προβλήματα στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, σύμφωνα με παράγοντες που επικαλούνται οι Financial Times.

Η Eνωση Βιομηχανίας Κινητών Αξιών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών ανέφερε ότι η ICBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας, χτυπήθηκε από λογισμικό ransomware, με αίτημα την πληρωμή λύτρων.

Η ICBC Financial Services, η αμερικανική μονάδα του μεγαλύτερου εμπορικού δανειστή της Κίνας βάσει ενεργητικού, δήλωσε ότι διερευνά την επίθεση που διέκοψε ορισμένα από τα συστήματά της και σημειώνει πρόοδο προς την ανάκαμψή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Παρασκευή ότι ο δανειστής προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο του κινδύνου και τις απώλειες μετά την επίθεση.

Οι χάκερς κλειδώνουν τα συστήματα ενός οργανισμού-θύματος σε τέτοιες επιθέσεις και απαιτούν λύτρα για το ξεκλείδωμά τους, ενώ συχνά κλέβουν και ευαίσθητα δεδομένα για εκβιασμό.

Αρκετοί ειδικοί και αναλυτές του ransomware δήλωσαν ότι πίσω από την επίθεση πιστεύεται ότι βρίσκεται μια συμμορία ηλεκτρονικού εγκλήματος με την ονομασία Lockbit, αν και η συμμορία συνήθως δημοσιεύει τα ονόματα των θυμάτων της δεν έχει αναφέρει την ICBC ως θύμα της, ακόμα.

Οι αμερικανικές αρχές αγωνίζονται να περιορίσουν την έξαρση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, κυρίως τις επιθέσεις ransomware, οι οποίες πλήττουν εκατοντάδες εταιρείες σχεδόν όλους τους κλάδους κάθε χρόνο. Μόλις την περασμένη εβδομάδα αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι εργάζονται για τον περιορισμό των οδών χρηματοδότησης των συμμοριών ransomware βελτιώνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω εγκληματίες σε μια συμμαχία 40 χωρών.

Η ICBC δεν σχολίασε αν η Lockbit βρισκόταν πίσω από την επίθεση που δέχθηκε. Είναι σύνηθες οι στόχοι να αποφεύγουν να αποκαλύπτουν δημοσίως τα ονόματα των συμμοριών ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Από τότε που δημιουργήθηκε η Lockbit το 2020, η ομάδα έχει πλήξει 1.700 αμερικανικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA). Τον περασμένο μήνα απείλησε την Boeing με διαρροή ευαίσθητων δεδομένων.

Εκπρόσωπος της CISA παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με την κυβερνοεπίθεση της ICBC στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Αν και πηγές της αγοράς δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος της παραβίασης φαίνεται να είναι περιορισμένος, έδειξε το πόσο ευάλωτα εξακολουθούν να είναι τα συστήματα μεγάλων οργανισμών όπως η τράπεζα. Το περιστατικό της Πέμπτης είναι πιθανό να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους κυβερνοασφάλειας των συμμετεχόντων στην αγορά και να επισύρει ρυθμιστικό έλεγχο.