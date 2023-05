Ιαπωνία: Τρεις νεκροί κι ένας τραυματίας από επίθεση ένοπλου άνδρα στο Ναγκάνο (vid)

Ένας άνδρας με τουφέκι και μαχαίρι σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλο ένα στην ιαπωνική πόλη Ναγκάνο με τον δράστη να παραμένει ελεύθερος. Οι δύο από τους τρεις νεκρούς είναι αστυνομικοί όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με το Kyodo News, ένας πεζός ανέφερε στην αστυνομία το περιστατικό με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να σπεύσουν στο σημείο.

Ένας άνδρας ντυμένος με παραλλαγή μαχαίρωσε μια γυναίκα με μαχαίρι και πυροβόλησε με κάτι που φαινόταν να είναι κυνηγετικό όπλο, μετέδωσε η εθνική τηλεόραση NHK.

Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό το αν οι τρεις νεκροί σκοτώθηκαν με το μαχαίρι ή με το όπλο ή πώς τραυματίστηκε το άλλο άτομο.

Μάρτυρες λένε επίσης ότι ο ύποπτος κρύφτηκε μέσα σε ένα κτίριο, ανέφερε το Kyodo.

Για την ώρα, ο δράστης παραμένει ελεύθερος και οι αξιωματούχοι της πόλης έχουν καλέσει όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Δεν έγιναν άμεσα γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

(1/2)The outline of the incident has been clarified.🙇

Before 4:30 pm on the 25th Japan time, in Nakano City, Nagano Prefecture, Police rushed to the scene after receiving a report that a man had stabbed a woman, then the man fired a shotgun.#Japan#gunpic.twitter.com/yBd0W1sroM