Ιαπωνία: Τέσσερις νεκροί από το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ - Συγκλονιστικά βίντεο (vids)

Το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων αλλά και εκτεταμένες καταστροφές έχει προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τη Δευτέρα την κεντρική Ιαπωνία. Προειδοποιήσεις εκκένωσης εκδόθηκαν στους κατοίκους για ορισμένες περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας λόγω του σοβαρού κινδύνου εκδήλωσης παλιρροϊκών κυμάτων (τσουνάμι). Υπήρξαν επίσης προβλήματα σε πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, τέσσερις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί στη νομαρχία Ισικάουα μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά, μετέδωσε την Τρίτη το Kyodo News, επικαλούμενο την ιαπωνική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

WATCH: People in panic and extremely horrified after massive shakings due to strong earthquake in Japan on first day of new year 2024.

Ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 4:10 μ.μ. τοπική ώρα περίπου 42 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Aναμίζου στην επαρχία Iσικάβα, σύμφωνα με το USGS.

Προκλήθηκαν κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας, με ένα κύμα μεγαλύτερου ύψους να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Ο σεισμός σημειώθηκε στη διάρκεια μιας δημόσιας αργίας όπου εκατομμύρια Ιάπωνες επισκέπτονται παραδοσιακά ναούς για τη νέα χρονιά.

Ισχυροί μετασεισμοί

Αρκετοί μετασεισμοί σημειώθηκαν στη δυτική Ιαπωνία μετά τον κύριο σεισμό.

Ένας μετασεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών αναφέρθηκε από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) περίπου 58 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του Aναμίζου στην επαρχία Iσικάβα

Στη συνέχεια, ένας μετασεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών έπληξε 8 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά του Aναμίζου ανέφερε το USGS.

Έπειτα από έναν ισχυρό μετασεισμό 6,2 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή λίγα λεπτά αφότου χτυπήθηκε από σεισμό 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το USGS.

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι εξέδωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται σημαντικές προειδοποιήσεις από τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τον Μάρτιο του 2011 τη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Συνολικά 21 σεισμικές δονήσεις μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 4 βαθμών έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία σε διάστημα μικρότερο των 90 λεπτών, σύμφωνα με την JMA.

Να σημειωθεί ότι η έκδοση σημαντικής προειδοποίησης για τσουνάμι, σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα για κύματα άνω των τριών μέτρων.

BREAKING: Japan has issued a tsunami warning for nearly all of its west coast after a powerful magnitude 7.6 earthquake struck the provincial capital peninsula, about 300 km (190 miles) from Tokyo.



pic.twitter.com/EXhOnwqLYP — Mahboob Malik (@mahboob_malik) January 1, 2024

Μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χαγιάσι Γιοσιμάσα, αναφέροντας ότι οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους, να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές.

«Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

«Τρέξτε!», ήταν η προειδοποίηση σε έντονο κίτρινο χρώμα στις τηλεοπτικές οθόνες που συνιστούσε στους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές της ακτής να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους.

Μέχρι το Τόκιο έγινε αισθητός ο σεισμός

Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Train passenger captures moment Western Japan was hit by a 7.6-magnitude earthquake

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα διέκοψαν τη λειτουργία τους, ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA, έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines, ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

Στην Καναζάουα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ισικάουα, εικόνες έδειχναν ό,τι απέμεινε από την πύλη Τορίι στην είσοδο ενός σιντοϊστικού ναού καθώς ανήσυχοι πιστοί παρακολουθούσαν.

Η Αγιάκο Νταϊκάι, κάτοικος της Καναζάουα, δήλωσε πως κατέφυγε σε ένα δημοτικό σχολείο εκεί κοντά με τον σύζυγό της και τα δυο παιδιά τους λίγο μετά τον σεισμό. Τάξεις, κλιμακοστάσια, διάδρομοι και το γυμναστήριο ήταν γεμάτα ανθρώπους που είχαν φύγει από τα σπίτια τους, είπε.

«Είχα ζήσει και τον Μεγάλο Σεισμό του Χανσίν, επομένως σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο ασφαλές, να φύγω», είπε τηλεφωνικώς στο Reuters. «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη πότε θα γυρίσουμε στο σπίτι».