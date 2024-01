Ιαπωνία: Σεισμός 7,6 Ρίχτερ - Υποβαθμίστηκε η προειδοποίηση για μεγάλο τσουνάμι (vids)

Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στη βόρεια κεντρική Ιαπωνία, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Ο σεισμός, ο οποίος είχε βάθος 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε στις 4:10 μ.μ. τοπική ώρα περίπου 42 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Aναμίζου στην επαρχία Iσικάβα, σύμφωνα με το USGS.

Οι ιαπωνικές αρχές πάντως υποβάθμισαν τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί».

«Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Οι αρχικές προειδοποιήσεις ανέφεραν ότι τα κύματα σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5 μέτρα, αλλά μια «μείζονα προειδοποίηση για τσουνάμι» στην περιοχή γύρω από το επίκεντρο του σεισμού έχει πλέον υποβαθμιστεί σε «προειδοποίηση τσουνάμι» - που σημαίνει κύματα έως και 3 μέτρα.

Μέχρι στιγμής το υψηλότερο καταγεγραμμένο κύμα ήταν λίγο πάνω από ένα μέτρο.

Περίπου 50 σεισμοί - με μέγεθος από 3,4 έως 7,6 Ρίχτερ - έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία τις τελευταίες πέντε ώρες.

Έχουν αναφερθεί έξι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ενώ μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Iσικάβα μετά τον σεισμό.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας προειδοποίησε για περαιτέρω σεισμούς τις επόμενες ημέρες.

Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει και τα τρένα με σφαίρες μεταξύ της επαρχίας Ishikawa και του Τόκιο έχουν διακοπεί.

Δεν έχουν αναφερθεί ανωμαλίες σε πυρηνικές τοποθεσίες στην πληγείσα περιοχή, δήλωσε η Αρχή Πυρηνικής Ρύθμισης της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάβα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάβα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

WATCH: Major damage reported in coastal town of Uchinada in Ishikawa, Japan after 7.4 magnitude earthquakepic.twitter.com/1tMuu8EyOp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2024

Συνδράμει και ο στρατός

Η Ιαπωνία αποστέλλει 1.000 στρατιωτικό προσωπικό για να βοηθήσει τις προσπάθειες διάσωσης, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Ο Mινόρου Κιχάρα είπε στους δημοσιογράφους ότι ορισμένα μέλη των της χώρας έχουν ήδη φτάσει στις πόλεις Γουατζίμα και Σούζου στην επαρχία Iσικάβα, ενώ άλλοι 8.500 βρίσκονται σε ετοιμότητα, πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι σε πολλές πόλεις της επαρχίας Iσικάβα ανέφεραν ζημιές σε κτίρια, διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές και ρωγμές στους δρόμους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές των νομών Ισικάβα, Νιγκάτα και Τογιάμα. Το τσουνάμι ύψους έως και 5 μέτρων πιστεύεται ότι φτάνει στο Νότο στην επαρχία Iσικάβα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο μεταξύ, κύματα ύψους άνω του 1 μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Γουατζίμα στην επαρχία Iσικάβα, μετέδωσε το NHK.

WATCH: Tsunami waves observed along the coast of western Japan. People being urged to evacuate pic.twitter.com/sY3bdpVZVc — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Ισχυροί μετασεισμοί

Αρκετοί μετασεισμοί σημειώθηκαν στη δυτική Ιαπωνία μετά τον κύριο σεισμό.

Ένας μετασεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών αναφέρθηκε από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) περίπου 58 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του Aναμίζου στην επαρχία Iσικάβα

Στη συνέχεια, ένας μετασεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών έπληξε 8 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά του Aναμίζου ανέφερε το USGS.

Έπειτα από έναν ισχυρό μετασεισμό 6,2 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή λίγα λεπτά αφότου χτυπήθηκε από σεισμό 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το USGS.

«Απομακρυνθείτε άμεσα»

Η δημόσια τηλεόραση άστραψε με μεγάλα γράμματα το «ΕΚΚΕΝΩΣΗ», καλώντας τους κατοίκους να φύγουν σε ψηλότερα σημεία παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ στα social media έχουν ποσταριστεί βίντεο από τον σεισμό στα σπίτια και μέσα από σταθμούς του μετρό.

Στο μεταξύ, ζητήθηκε από τους κατοίκους της παράκτιας περιοχής Νότο στην επαρχία Ισικάβα να «απομακρυνθούν αμέσως σε υψηλότερα σημεία», όπως μετέδωσε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, λέγοντας ότι κύματα ύψους έως και 5 μέτρων είχαν φτάσει στο Νότο.

Οι αρχές έχουν επίσης εκδώσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις γειτονικές νομαρχίες Νιγκάτα και Tογιάμα, προειδοποιώντας ότι τα κύματα εκεί μπορεί να φτάσουν τα 3 μέτρα.

Ένας τεράστιος σεισμός και ένα τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, καταστρέφοντας πόλεις και προκαλώντας πυρηνικές καταστροφές στη Φουκουσίμα.

Προληπτικά μέτρα και σε Ν. Κορέα και Ρωσία

Η επαρχία Γκανγκγουόν της Ν. Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις και να απομακρυνθούν σε υψηλότερα σημεία σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε νωρίτερα η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας Γκανγκγουόν στην ανατολική ακτή μπορεί να ανέβει και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Ανέφερε ότι κύματα τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρων θα μπορούσαν να φτάσουν στην ανατολική ακτή της χώρας.

Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS τη Δευτέρα, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Το TASS επικαλέστηκε τα ρωσικά υπουργεία έκτακτης ανάγκης να διέψευσαν προηγούμενες αναφορές ότι εκκένωση του πληθυσμού των περιοχών κινδύνου στη Σαχαλίνη ήταν σε εξέλιξη.

Ώρα πρώτης δημοσίευσης: 09:41