Ιαπωνία: Στις ακτές της Οκινάουα πλησιάζει ο τυφώνας Κάνουν

Τη νότια Ιαπωνία και συγκεκριμένα το νησί Οκινάουα πλησιάζει ο τυφώνας Κάνουν, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταβούν σε καταφύγια.

Οι αρχές πολλών πόλεων στο νησί εξέδωσαν μη δεσμευτικές εντολές απομάκρυνσης, καθώς ο τυφώνας, που πλήττει τον Ειρηνικό Ωκεανό συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, αναμένεται να φτάσει στην Οκινάουα το βράδυ.

Σήμερα στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) ο τυφώνας βρισκόταν 240 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νάχα, της πρωτεύουσας του νησιού, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους πιο ευάλωτους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε πιο ασφαλή σημεία από τα σπίτια τους.

«Πολλοί άνθρωποι παραμένουν στα σπίτια τους διότι είναι κατασκευασμένα από τσιμέντο», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος της Οκινάουα. «Αλλά ζητάμε από όσους ζουν μόνοι τους ή σε ξύλινα σπίτια, σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, να σκεφτούν να αναζητήσουν καταφύγιο προτού επιδεινωθεί ο τυφώνας», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ περισσότερες από 500 πτήσεις από και προς το νησί Οκινάουα έχουν ακυρωθεί, ενώ έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των πορθμείων και των λεωφορείων, μετέδωσε το ιαπωνικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Οι αεροπορικές εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways (ANA) ανακοίνωσαν ότι συνολικά από τις ακυρώσεις πτήσεων σήμερα και αύριο, Τετάρτη, θα επηρεαστούν περισσότεροι από 74.000 επιβάτες.

Category 4 Typhoon #Khanun is nearing Japan's Ryukyu islands with a forecast track just south of Okinawa. The JTWC then expects pronounced weakening as #TyphoonKhanun slows, stalls and upwells cooler water. IR and Visible imagery show the wide eye and symmetrical eyewall. pic.twitter.com/kZIbmGMKO0