Ιαπωνία: Σεισμός 5,8 βαθμών στη Φουκουσίμα

Έπληξε την Πέμπτη 14/03 σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών, τον βορειοανατολικό νομό Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τη Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 00:14 π.μ. τοπική ώρα (17:14 ώρα Ελλάδας) με εστιακό βάθος 50 χιλιομέτρων.

Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5-, σύμφωνα με την JMA.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά του νομού σε γεωγραφικό πλάτος 37,1 μοιρών βόρεια και γεωγραφικό μήκος 141,2 μοιρών ανατολικά.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στο Τόκιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα και η JMA δεν έχει εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι.

