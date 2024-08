Ιαπωνία: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στο Τόκιο

Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Τόκιο και στις γύρω περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά προειδοποίηση για κίνδυνο μεγάλου σεισμού στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιφέρεια Καναγκάβα νότια, δίπλα στην πρωτεύουσα, σε βάθος 10 χλμ. ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Η Καναγκάβα δεν βρίσκεται εντός της δυτικής ζώνης κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού ωκεανού, γνωστή ως λεκάνη Νανκάι, που ορίστηκε συγκεκριμένα στη χθεσινή προειδοποίηση ως τόπος ενός μεγάλου σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή παραπάνω.

Η κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό στην πρωτεύουσα και στις περιφέρειες Καναγκάβα, Σαϊτάμα, Γιαμανάσι και Σιζουόκα, χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι.

