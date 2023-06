Ιαπωνία: Πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές καθώς πλησιάζει τροπική καταιγίδα (vid)

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν σήμερα τμήματα της Ιαπωνίας καθώς πλησίαζε η τροπική καταιγίδα Μαουάρ, με τις αρχές να συστήνουν σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η ισχύς του Μαουάρ, που προκάλεσε χάος στο Γκουάμ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα από το επίπεδο του σούπερ τυφώνα που ήταν προηγουμένως.

Οι αρχές έδωσαν συστάσεις σε σχεδόν 1,3 εκατ. ανθρώπους σε όλη την Ιαπωνία να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διαχείρισης Καταστροφών, με τον μεγαλύτερο αριθμό των κατοίκων αυτών να είναι σε περιοχές στο δυτικό τμήμα της νήσου Χόνσου, όπως στην επαρχία Γουακαγιάμα.

Πάνω από 300 πτήσεις είχαν ακυρωθεί το μεσημέρι (τοπική ώρα) καθώς και 52 ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών. Κάποιες ακυρώσεις έγιναν και σε δρομολόγια τρένων.

Αντίστοιχα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις στο παρελθόν, κυρίως το καλοκαίρι του 2018, όταν πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική Ιαπωνία.

«Αυτό που συνέβη πριν από πέντε χρόνια μοιάζει σαν να συνέβη χθες», δήλωσε μια γυναίκα στο νησί Σικόκου στο κρατικό δίκτυο NHK, εξηγώντας για ποιο λόγο είχε εγκαταλείψει το σπίτι της.

Η τηλεόραση μετέδωσε εικόνες όπου φαινόταν η στάθμη του νερού σε πολλά ποτάμια να είναι κοντά στο όριο υπερχείλισης σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για πλημμύρες ή κατολισθήσεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας JMA εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις για το δυτικό τμήμα των νήσων Σικόκου και Χόνσου.

Αν και οι δυνατές θερινές βροχοπτώσεις δεν είναι κάτι σπάνιο στην Ιαπωνία, είναι ασυνήθιστο τέτοιου είδους καταιγίδα να πλησιάζει τα νησιά τον μήνα Ιούνιο.

Typhoon No.2 has arrived here in southern Kyoto; not much wind so far but a lot of rain.

Near my house, the small river which usually flows in front of this shed has risen by a couple of metres and completely flooded the field behind. pic.twitter.com/bvUOTR3miV