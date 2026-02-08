Ιαπωνία: Μεγάλη νίκη της Τακαΐτσι στις εκλογές - Στο επίκεντρο τα δημοσιονομικά και η στάση προς την Κίνα

Η Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές της Κυριακής στη Ιαπωνία, ανοίγοντας το δρόμο για τις φορολογικές περικοπές που «τρομάζουν» τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις στρατιωτικές δαπάνες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της Κίνας.

Η συντηρητική Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα ηγέτης της Ιαπωνίας, η οποία δηλώνει ότι εμπνέεται από την Θάτσερ, προβλέπεται να εξασφαλίσει 328 από τις 465 έδρες του κάτω Σώματος του Κοινοβουλίου για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της.

Το LDP μόνο του είχε ήδη ξεπεράσει τις 233 έδρες που απαιτούνται για την πλειοψηφία, λιγότερο από δύο ώρες μετά το κλείσιμο των καλπών. Με τον εταίρο της στην κυβέρνηση συνασπισμού, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (Ishin), είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει μια υπερπλειοψηφία που θα διευκολύνει το νομοθετικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK.

«Αυτές οι εκλογές συνεπάγονταν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική — ιδίως μια σημαντική αλλαγή στην οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, καθώς και την ενίσχυση της πολιτικής ασφάλειας», δήλωσε η Τακαΐτσι.

«Αυτές είναι πολιτικές που έχουν προκαλέσει μεγάλη αντίδραση. Αν έχουμε λάβει την υποστήριξη του κοινού, τότε πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με όλες μας τις δυνάμεις».

Η 64χρονη προκήρυξε τις σπάνιες χειμερινές πρόωρες εκλογές για να εκμεταλλευτεί τα υψηλά ποσοστά δημοτικότητας που απολαμβάνει από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του μακροχρόνιου κυβερνώντος LDP στα τέλη του περασμένου έτους.

Η έμφαση που δίνει στην ασφάλεια έχουν οξύνει τις σχέσεις του Τόκιο με την Κίνα, ενώ οι υποσχέσεις της για μειώσεις φόρων έχουν ταράξει τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η προεκλογική υπόσχεση της Τακαΐτσι να αναστείλει τον φόρο 8% επί των τροφίμων για να βοηθήσει τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν την αύξηση των τιμών έχει τρομάξει τους επενδυτές που ανησυχούν για το πώς η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών θα χρηματοδοτήσει το σχέδιο.

Η 64χρονη υποστήριξε ότι θα επιταχύνει την εξέταση της μείωσης του φόρου επί των πωλήσεων, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

«Τα σχέδιά της για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης αφήνουν ανοιχτά μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να κάνει τους λογαριασμούς να βγουν», δήλωσε ο Κρις Σικλούμενα, επικεφαλής έρευνας της Daiwa Capital Markets Europe στο Λονδίνο.

Στήριξη από τον Τραμπ

Ο επικεφαλής της κορυφαίας επιχειρηματικής ομάδας πίεσης της Ιαπωνίας (Keidanren), Γιοσίνομπου Τσουτσούι, χαιρέτισε τη νίκη της Τακαΐτσιως αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας. «Η ιαπωνική οικονομία βρίσκεται τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι για την επίτευξη βιώσιμης και ισχυρής ανάπτυξης», δήλωσε.

Το LDP, το οποίο κυβέρνησε σχεδόν όλη τη μεταπολεμική ιστορία της Ιαπωνίας, είχε χάσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων στις εκλογές των τελευταίων 15 μηνών υπό τον προκάτοχο της Τακαΐτσι, Σιγκέρου Ισίμπα.

Η 64χρονη δημιούργησε ένα σημαντικό κοινό στα social media και κερδίζοντας την συμπάθεια των νεότερων ψηφοφόρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα έδωσε στην Τακαΐτσι την «πλήρη υποστήριξή» του και δήλωσε ότι θα την φιλοξενήσει στο Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.

Η Κίνα

Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Τακαΐτσι πυροδότησε τη μεγαλύτερη διαμάχη με το Πεκίνο την τελευταία δεκαετία, περιγράφοντας δημοσίως τον τρόπο με τον οποίο το Τόκιο θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια κινεζική επίθεση κατά της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί ως έδαφός του.

Η Κίνα απάντησε με οικονομικά αντίμετρα, μεταξύ των οποίων η προτροπή προς τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία.

Η ισχυρή εντολή της Τακαΐτσι θα μπορούσε να επιταχύνει τα σχέδιά της για ενίσχυση της άμυνας της Ιαπωνίας, εξοργίζοντας περαιτέρω το Πεκίνο, το οποίο την έχει χαρακτηρίσει ως προσπάθεια αναβίωσης του μιλιταριστικού παρελθόντος της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι επιθυμεί να προωθήσει πολιτικές για την ενίσχυση της άμυνας της Ιαπωνίας, συνεχίζοντας παράλληλα τον διάλογο με την Κίνα.

«Το Πεκίνο δεν θα χαιρετίσει τη νίκη της Τακαΐτσι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπόλινγκ, διευθυντής της Asia Group, μιας εταιρείας που παρέχει συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με γεωπολιτικούς κινδύνους.

«Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα την πραγματικότητα ότι η Τακαϊτσι είναι σταθερά στη θέση της και ότι οι προσπάθειές της να την απομονώσει απέτυχαν πλήρως».