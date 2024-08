Ιαπωνία: Καλεί πάνω από 4 εκατ. κατοίκους να εκκενώσουν περιοχές λόγω του τυφώνα Shanshan (vid)

Σχεδόν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια κάτοικοι στη νότια Ιαπωνία έχουν κληθεί να εκκενώσουν τις περιοχές τους, καθώς ο τυφώνας Shanshan με ισχυρές και επικίνδυνες καταρρακτώδεις βροχές χτύπησε τη χώρα την Πέμπτη, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, καταστροφές αλλά και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε μια σπάνια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για τον τυφώνα, λέγοντας ότι αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του Kyushu, το νοτιότερο κύριο νησί της χώρας, με βροχοπτώσεις ρεκόρ.

Όπως μεταδίδει το CNN, ο Shanshan είναι ο μεγαλύτερος τυφώνας που έχει χτυπήσει την Ιαπωνία εδώ και δεκαετίες, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας ανεστάλησαν και μεγάλες εταιρείες, όπως η Toyota, έκλεισαν τα εργοστάσιά τους.

Οι ιαπωνικές αρχές προειδοποίησαν ότι μια «κατάσταση που απειλεί τη ζωή» είναι επικείμενη για ορισμένες πόλεις στην επαρχία Oita του Kyushu, και κάλεσαν 57.000 άτομα να λάβουν προετοιμαστούν. Μάλιστα οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση επιπέδου 4, τη δεύτερη υψηλότερη, σε ολόκληρη την περιοχή Kyushu, επηρεάζοντας συνολικά 3,7 εκατομμύρια κατοίκους.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan's main southern island #Kyushu . Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi

Τουλάχιστον ένα άτομο ήταν αγνοούμενο και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, από το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, τρεις άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ το απόγευμα, ακόμα ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός, όπως μετέδωσε το CNN.

Ο τυφώνας Shanshan έχει εξασθενίσει καθώς κινείται αργά προς τα βόρεια μέσω του Kyushu, φτάνοντας στην κατηγορία 1 τυφώνα στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τυφώνες. Το κέντρο της καταιγίδας βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Sasebo, αφού έπληξε την ηπειρωτική χώρα με ταχύτητες ανέμου έως και 185 χλμ/ώρα.

Βίντεο από την πόλη Miyazaki, κοντά στο σημείο που προσέγγισε ο τυφώνας, δείχνει πεσμένους πυλώνες ηλεκτρισμού και δρόμους γεμάτους με κλαδιά δέντρων και άλλα συντρίμμια. Περιοχές στην Ιαπωνία, που βρίσκονται μακριά από τον τυφώνα, έχουν επίσης επηρεαστεί από τις ζώνες βροχών που συνοδεύουν την καταιγίδα.

Στην κεντρική νομαρχία Aichi, μια πενταμελής οικογένεια θάφτηκε σε κατολίσθηση όταν κατέστρεψε το σπίτι τους αργά την Τρίτη, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων της πόλης Gamagori. Στο περιστατικό έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα, ένα ζευγάρι 70 ετών και ένας 30χρονος. Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ζωντανές, η μία με σοβαρά τραύματα.

Typhoon Shanshan slams Japanese island killing three, leaving one missing, and thousands without power



The storm has caused widespread damage on Kyushu Island, including landslides that have destroyed homes, and an emergency… pic.twitter.com/ye0W0I3nds