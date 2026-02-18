Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι ανέλαβε τα καθήκοντά της ως πρωθυπουργός - Προϋπολογισμός και άμυνα στις προτεραιότητές της

Μετά τη μεγάλη νίκη της στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Φεβρουαρίου, η Σανάε Τακαΐτσι ανέλαβε και επίσημα, σήμερα, την πρωθυπουργία της Ιαπωνίας, με τις βασικές της προτεραιότητες να επικεντρώνονται στον προϋπολογισμό και ζητήματα άμυνας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας και στα τέλη Ιανουαρίου προκήρυξε πρόωρες εκλογές, στις οποίες το κόμμα της, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό (LDP), κέρδισε την πλειοψηφία των δύο τρίτων των εδρών της κάτω βουλής.

Αυτή η νίκη, η μεγαλύτερη στην ιστορία του LDP, ενίσχυσε την υπερσυντηρητική ηγέτιδα και της προσφέρει μεγάλο περιθώριο να εφαρμόσει το πρόγραμμά της τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Τακαΐτσι έχει δεσμευθεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της Ιαπωνίας, να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για τους μετανάστες και να υιοθετήσει μέτρα υποστήριξης της οικονομίας.

Έπειτα από ένα μεγάλο πακέτο τόνωσης της οικονομίας στα τέλη του 2025, υποσχέθηκε να εξαιρέσει τα τρόφιμα από τον φόρο κατανάλωσης για τα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να ελαφρύνει το βάρος που υφίστανται τα νοικοκυριά λόγω του επίμονου πληθωρισμού.

Η Τακαΐτσι αναμένεται, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, να επαναφέρει όλα τα μέλη του υπουργικού της συμβουλίου, ενώ πρόκειται να εκφωνήσει μια ομιλία γενικής πολιτικής στο κοινοβούλιο την Παρασκευή.

Ενίσχυση της άμυνας

Στην ομιλία της αυτή η Τακαΐτσι θα δεσμευθεί να εκσυγχρονίσει την ιδέα μιας «ανοικτής και ελεύθερης περιοχής Ινδίας- Ειρηνικού», την οποία είχε ήδη υπερασπιστεί ο μέντοράς της Σίνζο Άμπε (πρωθυπουργός της Ιαπωνίας από το 2006 ως το 2007 και στη συνέχεια από το 2012 ως το 2020), σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό σημαίνει ότι το Τόκιο θα ενισχύσει στις εφοδιαστικές αλυσίδες , κυρίως σε ό,τι αφορά τις σπάνιες γαίες, και θα ενισχύσει το ελεύθερο εμπόριο χάρη στη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για τη Δια-Ειρηνική Εταιρική Σχέση (CPTPP), στην οποία εντάχθηκε και η Βρετανία στα τέλη του 2024.

«Η διεθνής κατάσταση και το περιβάλλον ασφαλείας γύρω από την Ιαπωνία έχουν επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο που προτάθηκε αρχικά η ιδέα της ‘ελεύθερης και ανοικτής περιοχής Ινδίας- Ειρηνικού’», σημείωσε ο Μινόρου Κιχάρα εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Η Τακαΐτσι δεσμεύθηκε να ενισχύσει την άμυνα της Ιαπωνίας για να προστατεύσει το έδαφός της και τα χωρικά της ύδατα, με κίνδυνο να οξύνει περαιτέρω την ένταση με την Κίνα.

Τον Νοέμβριο, η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση που το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την οργή της Κίνας.

Σε αντίδραση το Πεκίνο συνέστησε στους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στην Ιαπωνία και αυστηροποίησε τους περιορισμούς στις εισαγωγές ιαπωνικών προϊόντων. Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κατήγγειλε το Σάββατο από τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου τις ιαπωνικές δυνάμεις που επιδιώκουν να «αναβιώσουν τον μιλιταρισμό».

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι προβλέπει επίσης να υιοθετήσει νόμο για τη σύσταση εθνικής υπηρεσίας Πληροφοριών και επιδιώκει να ξεκινήσει συζητήσεις για την κατάρτιση νομοσχεδίου κατά της κατασκοπείας.

Φορολογικό δώρο

Μπροστά στις ανησυχίες των αγορών η Τακαΐτσι δεσμεύθηκε σε μια «υπεύθυνη και προνοητική» οικονομική πολιτική και ενδέχεται να ορίσει έναν στόχο για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ωστόσο την Παρασκευή αναμένεται να επαναλάβει τον στόχο της να καταργήσει τον φόρο κατανάλωσης για τα τρόφιμα, ένα φορολογικό δώρο το οποίο θα εξετάσει «εθνικό συμβούλιο» στο οποίο θα συμμετέχουν τα μεγαλύτερα κόμματα, περιλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, σημείωσε ο ιαπωνικός Τύπος.

Άμεση προτεραιότητα της Τακαΐτσι θα είναι η έγκριση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ο κυβερνητικός συνασπισμός επιδιώκει την υιοθέτηση νόμου που θα απαγορεύει την καταστροφή της σημαίας της Ιαπωνίας.

Τέλος σκοπεύει να επιταχύνει τις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μεταρρύθμιση της αυτοκρατορικής διαδοχής: η Τακαΐτσι και πολλά μέλη του LDP αντιτίθενται στην ιδέα να γίνει μία γυναίκα αυτοκράτειρα, αλλά θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την «υιοθεσία» αρσενικών απογόνων αυτοκρατορικής καταγωγής.