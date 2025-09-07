Ιαπωνία: Επίσημα η παραίτηση του Ισίμπα από την πρωθυπουργία - Οι υποψήφιοι διάδοχοι

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ίσίμπα, ανακοίνωσε επίσημα την Κυριακή την απόφαση του για να παραιτηθεί από την πρωθυπουργία, με τον ίδιο να προτάσσει την ανάγκη ενότητας του κόμματος του (LDP) για την αποχώρηση του από την εξουσία στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο 68χρονος Ισίμπα έδωσε εντολή στο LDP να διεξαγάγει έκτακτες εκλογές για την ηγεσία του, όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του.

Από την ανάληψη της εξουσίας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, ο Ισίμπα έχει δει την κυβερνητική του συμμαχία να χάνει την πλειοψηφία της στις εκλογές και για τις δύο Βουλές, εν μέσω της οργής των ψηφοφόρων για την αύξηση του κόστους ζωής, ανέφερε το Reuters.

Μέχρι την Κυριακή, είχε αρνηθεί να παραιτηθεί μετά την τελευταία ήττα στις εκλογές της ανώτερης βουλής τον Ιούλιο. Αντ' αυτού, είχε επικεντρωθεί στην επίλυση των λεπτομερειών μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν ταράξει την κρίσιμη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας και έχουν ρίξει σκιά στην αδύναμη ανάπτυξη.

«Με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας από την Ιαπωνία και την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο, έχουμε ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο», δήλωσε ο Ισίμπα. «Θα ήθελα να περάσω την σκυτάλλη στην επόμενη γενιά».

Η ανησυχία για την πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε πώληση του ιαπωνικού γιεν και των κρατικών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση των 30ετών ομολόγων να φτάνει σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη.

Οι εικασίες για το μέλλον του Ισίμπα τροφοδοτήθηκαν από την απόφαση του LDP να προγραμματίσει ψηφοφορία για τη Δευτέρα σχετικά με το αν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές για την ηγεσία.

Οι πιθανοί διάδοχοι

Ενώ μια νέα κούρσα για την ηγεσία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της οικονομίας που έχει πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς, οι αγορές εστιάζουν περισσότερο στην πιθανότητα αντικατάστασης του Ισίμπα από έναν υποστηρικτή της χαλαρότερης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, όπως η βετεράνος του LDP Σανάε Τακάιτσι, η οποία έχει επικρίνει τις αυξήσεις των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Ο Ισίμπα νίκησε με μικρή διαφορά την Τακάιτσι στον τελικό γύρο των εκλογών για την ηγεσία του LDP πέρυσι. Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, που έχει αποκτήσει φήμη ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα με αποστολή να περιορίσει την άνοδο των τιμών, είναι ένας άλλος πιθανός διάδοχος.

«Δεδομένης της πολιτικής πίεσης που ασκείται στον Ισίμπα μετά τις επανειλημμένες εκλογικές ήττες του LDP, η παραίτησή του ήταν αναπόφευκτη», δήλωσε ο Καζουτάκα Μαέντα, οικονομολόγος στο Meiji Yasuda Research Institute.

«Όσον αφορά τους πιθανούς διαδόχους, ο Κοϊζούμι και η Τακαϊτσι θεωρούνται οι πιο πιθανές υποψήφιοι. Ενώ ο Κοϊζούμι δεν αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές, η στάση της Τακαϊτσι σχετικά με την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και η προσεκτική της προσέγγιση όσον αφορά τις αυξήσεις των επιτοκίων θα μπορούσαν να προσελκύσουν την προσοχή των χρηματοπιστωτικών αγορών», δήλωσε ο Μαέντα.

Δεδομένου ότι το κόμμα δεν έχει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές, δεν είναι σίγουρο ότι ο επόμενος πρόεδρος του LDP θα γίνει πρωθυπουργός.

Όποιος και αν γίνει ο επόμενος ηγέτης, μπορεί να επιλέξει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για να ζητήσει εντολή, σύμφωνα με αναλυτές. Ενώ η αντιπολίτευση της Ιαπωνίας παραμένει διχασμένη, το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Sanseito σημείωσε σημαντικά κέρδη στις εκλογές της ανώτερης βουλής τον Ιούλιο, φέρνοντας ιδέες που κάποτε ήταν περιθωριακές στο πολιτικό mainstream.

Σχεδόν το 55% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo που δημοσιεύθηκε την Κυριακή δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές.