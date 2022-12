Γερουσιαστής Μενέντεζ

H καταδίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, σε φυλάκιση δύο ετών ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών σε όλο τον κόσμο.

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής και επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας σχολίασε με καυστικό τρόπο την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, βάλλοντας και κατά του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μενέντεζ τόνισε πως η υπόθεση Ιμάμογλου καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη κάθοδο της Τουρκίας προς την απολυταρχία, ενώ αναφερόμενος στον Ερντογάν είπε πως «δεν μπορεί να απαγορεύει στους πολιτικούς του αντιπάλους τα αξιώματα και ταυτόχρονα να προσποιείται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

The Turkish regime's sentencing of opposition leader @ekrem_imamoglu demonstrates Turkey's continued descent toward autocracy. Free elections are the lifeblood of democracy. Erdogan cannot bar his political opponents from office & at the same time pretend to share our values. https://t.co/LXzIguXlUH