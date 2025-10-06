Μια υπηρεσία προστασίας πολιτικών δικαιωμάτων υπό Δημοκρατική ηγεσία ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντέδρασε σε ισχυρισμούς για αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις - μια αναθεώρηση που θα μπορούσε να επιφέρει σπάνιο επίσημο έλεγχο στις αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και άλλα ανώτατα ιδρύματα.

Η Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, δικομματικό όργανο με αποστολή την παρακολούθηση παραβιάσεων πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα και εντός της κυβέρνησης, έχει ήδη προκαλέσει δυσαρέσκεια σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς πρόεδρός της είναι η Δημοκρατική Ροσέλ Γκάρζα.

Με τα εκτεταμένα αιτήματά της για έγγραφα και επικοινωνίες μεταξύ ομοσπονδιακών αξιωματούχων και πανεπιστημίων, τα οποία είδε το Reuters, η έρευνα έχει εξοργίσει περαιτέρω κυβερνητικούς αξιωματούχους και εξωτερικούς συμμάχους.

Εκτός από την αναζήτηση πλήθους εγγράφων από τα πανεπιστήμια, η Επιτροπή έχει προγραμματίσει δημόσιες ακροάσεις τον Νοέμβριο, υπό την καθοδήγηση των Δημοκρατικών μελών της. Οι ακροάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε έκθεση με τα πορίσματά της, που αναμένεται σε περίπου έναν χρόνο.

Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τέσσερις Δημοκρατικούς, τρεις Ρεπουμπλικάνους και έναν ανεξάρτητο, ψήφισε ομόφωνα την έναρξη της έρευνας τον Ιανουάριο, λίγες ημέρες πριν αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ.

Αν και θα εξετάσει λεπτομερώς την ομοσπονδιακή δράση που ξεκινά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, η αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ στους ισχυρισμούς περί αχαλίνωτου αντισημιτισμού στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις θα τεθεί στο μικροσκόπιο με τρόπο που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της θητείας του, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, το οποίο κάλυπτε και περιπτώσεις όπου φοιτητικές διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για έρευνα.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ έχουν επικαλεστεί αυτούς τους ισχυρισμούς - τους οποίους αμφισβητούν στελέχη των πανεπιστημίων - για να δικαιολογήσουν απειλές παρακράτησης δισεκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις για την υπογραφή νομικών συμφωνιών που, σύμφωνα με ειδικούς στην ανώτατη εκπαίδευση, έχουν περιορίσει την παραδοσιακή ανεξαρτησία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η έρευνα θα εξετάσει αυτές τις πιέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ έχει αναδιαμορφώσει τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα ομοσπονδιακά όργανα που επιβλέπουν τις παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων.

Η κυβέρνηση έχει μάλιστα επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να αναλάβει τον έλεγχο της Επιτροπής, προσπαθώντας να εκτοπίσει τη Δημοκρατική ηγεσία της. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να διορίσει τον επί χρόνια Ρεπουμπλικάνο επίτροπο Πίτερ Κίρσανοου στη θέση του προέδρου της Επιτροπής νωρίτερα φέτος.

«Μέλη της Επιτροπής εμποδίζουν την επικύρωση αυτού του διορισμού και την εφαρμογή της ατζέντας του προέδρου», ανέφερε ο αξιωματούχος σε δήλωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters.

Η Επιτροπή δημιουργήθηκε με τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1957 ως διακυβερνητική υπηρεσία, ανεξάρτητη από το Κογκρέσο και την εκτελεστική εξουσία.

Το Κογκρέσο διορίζει τέσσερα μέλη και ο πρόεδρος τα υπόλοιπα τέσσερα, με εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, αλλά η τελική επικύρωση ανήκει στην Επιτροπή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος μόνο για «αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος».

Οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ κατά των πανεπιστημίων περιλαμβάνονται στην έρευνα, καθώς η Επιτροπή ζήτησε όλες τις επικοινωνίες μεταξύ σχολείων και ομοσπονδιακών υπηρεσιών «σχετικά με αντισημιτική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που βασίζεται σε κοινή καταγωγή βάσει του Τίτλου VI», σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters.

Ο Τίτλος VI του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα που λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση να κάνει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα ή την εθνική καταγωγή.

Περίπου δώδεκα ιδρύματα έλαβαν αιτήματα για πληροφορίες. Επίσημα αιτήματα, γνωστά ως ανακριτικά ερωτήματα, στάλθηκαν σε περίπου δώδεκα πανεπιστήμια, δήλωσε πηγή ενήμερη για την έρευνα. Μεταξύ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters.

Η Επιτροπή δεν ξεκίνησε την έρευνά της με σκοπό να επικεντρωθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα έγγραφα που στάλθηκαν στα πανεπιστήμια.

Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εντολής του Κογκρέσου να παρακολουθήσει την αντίδραση της κυβέρνησης στον αντισημιτισμό στις πανεπιστημιουπόλεις, «ή την έλλειψή της», όπως δήλωσε ο Μοντέρ Τζόουνς, Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής που ηγείται της έρευνας.

«Αυτή η έρευνα από την Επιτροπή Πολιτικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ είναι ανεξάρτητη και διακριτή από οποιεσδήποτε ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού», ανέφερε ο Τζόουνς.