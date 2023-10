Η Υεμένη κήρυξε τον πόλεμο στο Ισραήλ όπως έγινε γνωστό την Τρίτη με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Ο εκπρόσωπος του στρατού της χώρας που μαστίζεται από πολυετή κρίση καθώς ελέγχεται από τους Χούθι, ανέφερε:

«Εμείς, από αίσθημα θρησκευτικής, ηθικής, ανθρωπιστικής και εθνικής ευθύνης, και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα του λαού μας της Υεμένης και στα αιτήματα των ελεύθερων λαών, και για να παράσχουμε ανακούφιση στον καταπιεσμένο λαό μας στη Γάζα, θεωρήσαμε απαραίτητο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης να εκτελέσουν το καθήκον τους, στηριζόμενες στον Θεό και στη νίκη επί της ιστορικής καταπίεσης του αγαπητού παλαιστινιακού λαού».

Yemeni Army Spokesman Yahya Saree: "We, out of a sense of religious, moral, humanitarian and national responsibility, and in response to the demands of our Yemeni people and the demands of free peoples, and to provide relief to our oppressed people in Gaza, considered it… pic.twitter.com/NBKKQDgE6k

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα των Χούθι έχει εκτοξεύσει «μεγάλο αριθμό» βαλλιστικών πυραύλων και drone κατά του Ισραήλ ενώ δεσμεύθηκε για περισσότερες επιθέσεις.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ... επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ποιοτικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Saree.

BREAKING: YEMEN DECLARED THEY ARE NOW AT WAR WITH ISRAEL



The Republic of Yemen is the first country officially to announce its entry into the “Battle of the Flood” of Al-Aqsa and launches a large number of ballistic and winged missiles and drones at a number of Israeli IOF… pic.twitter.com/A7p1HmQgCA