Η Τσεχία απαγορεύει την είσοδο Ρώσων χωρίς βιομετρικά διαβατήρια

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας έκανε γνωστό, σήμερα Πέμπτη (04/07), ότι η Τσεχία δεν θα αναγνωρίσει μη βιομετρικά διαβατήρια Ρώσων πολιτών.

«Εάν ένας Ρώσος πολίτης παρουσιάσει ένα μη βιομετρικό διαβατήριο στην Τσεχία, θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται παράνομα εδώ και περαιτέρω θα ληφθεί απόφαση για το τι θα γίνει μαζί του», ανέφερε το τσεχικό υπουργείο Εξωτερικών.

Czechia bans entry of Russians without biometric passports



Czechia will not recognize non-biometric passports of Russian citizens. This was announced on Thursday by the country's Foreign Ministry.



