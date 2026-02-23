Η Τράπεζα του Ισραήλ διατηρεί σταθερά τα επιτόκια εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν

Η Τράπεζα του Ισραήλ διατήρησε σταθερά τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια τη Δευτέρα, έπειτα από δύο διαδοχικές μειώσεις, εν μέσω φόβων για επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, που επισκίασαν την χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων και το ισχυρό σέκελ ILS=.

Μετά τις μειώσεις του Νοεμβρίου και του Ιανουαρίου, η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο ILINR=ECI στο 4%, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία που μεσολάβησε η Αμερική τον Οκτώβριο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς εδραιώθηκε και συνέβαλε στην ανακούφιση των περιορισμών στην προσφορά που είχαν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα.

Ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4,5 ετών, στο 1,8% τον Ιανουάριο – εντός του επίσημου στόχου του 1-3% – από 2,6% τον Δεκέμβριο.

Από τους 13 οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Reuters, επτά ανέμεναν μείωση του επιτοκίου, ενώ έξι δεν προέβλεπαν καμία κίνηση λόγω ανησυχιών για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η οποία πιθανότατα θα προκαλούσε αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ.