Η Τουρκία ξεκίνησε την εκπαίδευση του στρατού της Συρίας - Η Άγκυρα διαψεύδει τα περί ισραηλινών επιθέσεων

Η Τουρκία έχει ξεκινήσει την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών στον συριακό στρατό στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, ανέφερε στο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας την Πέμπτη.

Όπως ορίζεται στη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών τον Αύγουστο, η Τουρκία θα παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας στρατιωτική εκπαίδευση, όπλα και υλικοτεχνικά μέσα.

Η ίδια πηγή είπε ακόμα ότι οι αναφορές για επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον τουρκικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Συρία είναι ψευδείς και ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στο προσωπικό ή τον εξοπλισμό της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.