Εκβιασμός Ερντογάν

Διατεθειμένος να δει πιο ευνοϊκά την υποψηφιότητα της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να «τιμωρήσει» τη Σουηδία για τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων.

«Η Τουρκία μπορεί να αντιδράσει "διαφορετικά" στην υποψηφιότητα της Φινλανδίας για το ΝΑΤΟ που θα "σοκάρει" τη Σουηδία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu το βράδυ της Κυριακής.

