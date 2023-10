Η Τουρκία καλεί τον ΠΟΥ να κάνει περισσότερα για τους κατοίκους της Γάζας

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να εγγυηθεί την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Γάζας, που έχουν πληγεί από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, και ότι οι προσπάθειες του οργανισμού έως τώρα ήταν ανεπιτυχείς.

Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει στείλει έως τώρα στην Αίγυπτο εννέα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων με βοήθεια που προορίζεται για τη Λωρίδα της Γάζας και έχει προσφερθεί να κατασκευάσει νοσοκομείο εκστρατείας στην Αίγυπτο προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε τραυματίες καθώς και να μεταφέρει κάποιους εξ αυτών στην Τουρκία, εάν χρειαστεί.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά δήλωσε ότι υπενθύμισε στον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, σε επιστολή που έστειλε χθες, Τετάρτη, την ευθύνη του ΠΟΥ να βοηθά αμάχους που χρήζουν βοήθειας και του είπε ότι οι προσπάθειές του θα πρέπει να είναι «πολύ μεγαλύτερες από όσα έχετε κάνει έως τώρα».

«Ο ΠΟΥ, με την ευθύνη του για διαχείριση και λαμβάνοντας επειγόντως τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των υγειονομικών προμηθειών στη Γάζα», έγραψε ο Κοτζά στην επιστολή που ανήρτησε την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο ΠΟΥ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

I reminded the WHO Director General Dr Tedros through a letter that reached himself at 13.30 yesterday the action that the WHO should take for Gaza. pic.twitter.com/T2Dt5xSDVR