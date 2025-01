Κοντά στην επίτευξη του στόχου για την πώληση όπλων (πολεμικά πλοία, άρματα μάχης και πυραύλους) στη Σαουδική Αραβία, ύψους 6 δισ. δολαρίων, βρίσκεται η Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως με όσα δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, μια συμφωνία - συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας σε ένα τουρκικό πρότζεκτ κατασκευής πολεμικών αεροσκαφών - θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης που αναμένεται να κάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο βασίλειο γύρω στον Μάρτιο.

Η Τουρκία προσπαθεί να αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και βλέπει τη Σαουδική Αραβία, έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς όπλων στον κόσμο, ως βασική αγορά. Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία το 2023 με βάση την οποία Σαουδάραβες θα αγοράσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την τουρκική εταιρεία Baykar.

