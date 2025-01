Κάλας: Οι ΥΠΕΞ της ΕE συμφώνησαν να παρατείνουν εκ νέου τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να παρατείνουν εκ νέου τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας μέσω του «Χ».

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.



This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.



Russia needs to pay for the damage they are causing.