Καμπανάκι κινδύνου σχετικά με το δημοκρατικό καθεστώς στην Τουρκία χτυπά ο Economist. Συνοψίζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και τις τεράστιες διαδηλώσεις που συνεχίστηκαν την Κυριακή για πέμπτο 24ωρο, τονίζει ότι η χώρα πλησιάζει το σημείο καμπής απ’ όπου δεν θα υπάρχει επιστροφή στη Δημοκρατία.

Turkey is nearing a point of no return. Only last week, its government was still what political scientists call a competitive authoritarian regime. Now it is close to naked autocracy https://t.co/OcWvqGZJuU