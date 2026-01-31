Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στην αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν

Η Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στο αμυντικό σύμφωνο μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, σύμφωνα με το AFP, μετά από δήλωση Τούρκου αξιωματούχου νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχαν ξεκινήσει συνομιλίες με στόχο την ένταξη στη συμμαχία.

Υπήρχαν πολλές εικασίες μέχρι σήμερα, ότι οι τρεις χώρες είχαν την πρόθεση να σχηματίσουν μια ισχυρή συμμαχία εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.



«Είναι μια διμερής συμφωνία με το Πακιστάν και θα παραμείνει διμερής συμφωνία», ανέφερε πηγή κοντά στον στρατό της Σαουδικής Αραβίας στο AFP, απορρίπτοντας τις αναφορές για διαπραγματεύσεις .

Ένας Σαουδάραβας αξιωματούχος επιβεβαιώνει επίσης την πληροφορία.

«Πρόκειται για μια διμερή αμυντική σχέση με το Πακιστάν. Έχουμε κοινές συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά αυτή με το Πακιστάν θα παραμείνει διμερής», δήλωσε ο αξιωματούχος.