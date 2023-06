Η θρυλική Ναβρατίλοβα νίκησε διπλό καρκίνο

Η 66χρονη πρώην τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα μέσω των social media, ανακοίνωσε ότι απαλλάχθηκε από τον καρκίνο. Πάλευε με τον καρκίνο του λαιμού και του μαστού από τον περασμένο Ιανουάριο.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!