Η Συνοριακή Δύναμη της Βρετανίας απεργεί λόγω χαμηλών μισθών και δύσκολων συνθηκών εργασίας

Ένωση που εκπροσωπεί τους εργαζομένους της Βρετανικής Συνοριακής Δύναμης (Border Force) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι περισσότεροι από 120 υπάλληλοι, οι οποίοι περιπολούν στα βρετανικά ύδατα σε «συχνά τραυματικές συνθήκες», σχεδιάζουν απεργία στις 14 Νοεμβρίου διαμαρτυρόμενοι για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας.

Η πλειονότητα των περίπου 10.000 υπαλλήλων της Border Force εργάζεται σε αεροδρόμια και λιμάνια σε όλη τη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Ο ιστότοπος της υπηρεσίας δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για το πόσοι απασχολούνται στις θαλάσσιες περιπολίες.

Η Ένωση Δημοσίων και Κρατικών Υπαλλήλων (Public and Commercial Services – PCS) ανέφερε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια μια αναθεώρηση για την εναρμόνιση των μισθών και των ρόλων, όμως παρά τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, οι ανησυχίες των μελών της παραμένουν αναπάντητες.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την προγραμματισμένη μονοήμερη απεργία ή την πορεία της αναθεώρησης.

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ένωση, εκτελούν επικίνδυνα καθήκοντα, όπως περιπολίες για λαθρεμπόριο ή παράνομη είσοδο στη χώρα, επιβίβαση σε πλοία για επιθεωρήσεις και ανταπόκριση σε περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων μικρών σκαφών που μεταφέρουν αιτούντες άσυλο.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ από το Εργατικό Κόμμα η - οποία υστερεί στις δημοσκοπήσεις - έχει δεσμευθεί να εξαρθρώσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών που φέρνουν ανθρώπους στη Βρετανία με μικρά σκάφη, τη στιγμή που το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει αναγάγει το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης σε κύριο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Αυτή η απεργία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο Υπουργείο Εσωτερικών: δεν θα αποδεχτούμε άλλες καθυστερήσεις και ανεπαρκείς προτάσεις», δήλωσε η Φραν Χίθκοουτ, γενική γραμματέας της PCS.

«Είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις αν χρειαστεί», πρόσθεσε.