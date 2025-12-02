Η Σερβία θα επιτρέψει πληρωμές και συναλλαγές για τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία NIS

Πληρωμές και συναλλαγές για τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, η οποία έχει υποβληθεί σε αμερικανικές κυρώσεις, θα επιτρέψει η Σερβία, όπως δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι πληρωμές και συναλλαγές θα γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, παρά τον κίνδυνο δευτερογενών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, το προσωρινό μέτρο αποσκοπεί να βοηθήσει την NIS να πληρώσει τους εργαζομένους της και να πραγματοποιήσει άλλες συναλλαγές, μετά την επιβολή κυρώσεων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στην NIS τον Οκτώβριο. Οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων κυρώσεων κατά της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά από μια σειρά εξαιρέσεων από τον Ιανουάριο.

Η NIS ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το κλείσιμο του διυλιστηρίου της, του μοναδικού στη Σερβία, λόγω της έλλειψης αργού πετρελαίου και των αμερικανικών κυρώσεων.

«Οι δραστηριότητες ... κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλεισίματος οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την επανεκκίνηση των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου μόλις ... ληφθεί πληροφορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα αργού πετρελαίου», ανέφερε.

Την περασμένη εβδομάδα, το διυλιστήριο της NIS στο Πάντσεβο, κοντά στην πρωτεύουσα Βελιγράδι, σταμάτησε την παραγωγή και εισήλθε στη λεγόμενη κατάσταση αδράνειας που προηγείται της διακοπής λειτουργίας.

Οι ρωσικές εταιρείες Gazprom Neft SIBN.MM και Gazprom GAZP.MM, που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της NIS, πρέπει να εκποιήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, η οποία υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της ρωσικής ιδιοκτησίας της.

Κίνδυνος επιπλέον κυρώσεων

Η Σερβία κινδυνεύει με επιπλέον κυρώσεις εάν οι τράπεζές της, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας, συνεχίσουν τις πληρωμές προς την NIS, αλλά ο Vucic δήλωσε ότι αυτές οι πληρωμές θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα.

«Συμφωνήσαμε, με κίνδυνο για τη Σερβία, να διασφαλίσουμε τις πληρωμές προς τη NIS μέχρι το τέλος της εβδομάδας... ώστε η NIS να μπορέσει να πληρώσει τους εργαζομένους της και να καταβάλει τις οφειλόμενες πληρωμές», δήλωσε έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους του τομέα της ενέργειας.

Το κλείσιμο του διυλιστηρίου, το οποίο έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 4,8 εκατομμυρίων τόνων, θα επηρεάσει την οικονομία της χώρας, καθώς η NIS, η οποία απασχολεί περίπου 14.000 άτομα, συνεισφέρει περίπου το 5% του ΑΕΠ της Σερβίας και περίπου το 10% των εσόδων του προϋπολογισμού.

Η Σερβία διαθέτει επαρκή βραχυπρόθεσμα αποθέματα και επί του παρόντος εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της από τη γειτονική Ουγγαρία.

Ο Βούτσιτς προειδοποίησε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της διανομής καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, θα τεθεί υπό πίεση λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων αποθήκευσης και εκφόρτωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι το Βελιγράδι θα δώσει στη Gazprom Neft και στη Gazprom 50 ημέρες για να πουλήσουν το μερίδιό τους στη NIS, διαφορετικά η κυβέρνηση θα αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας και θα υποβάλει προσφορά για την εξαγορά της.