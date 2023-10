Η Ρωσία κατέρριψε κατά λάθος δικό της μαχητικό Su-35 στην Ουκρανία

Η αεράμυνα της Ρωσίας φέρεται να κατέρριψε πρόσφατα ένα ρωσικό μαχητικό Su-35 σε κατεχόμενη περιοχή της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο τελευταίο ημερήσιο ανακοινωθέν του για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας, η ρωσική αεράμυνα «λίαν πιθανώς» κατέρριψε το προηγμένο μαχητικό στις 28 Σεπτεμβρίου, πλησίον της πόλης Τοκμάκ, κοντά στις γραμμές του μετώπου της περιοχής Ζαπορίζια.

