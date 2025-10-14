Ρωσία: Ετοιμάζει σχέδιο για δύο εκατ. εφέδρους να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εάν χρειαστεί

Η Ρωσία θα μπορεί να αναπτύξει περίπου δύο εκατομμύρια έφεδρους στρατιώτες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τροπολογίες στον νόμο που αναμένεται να εγκριθούν από το κοινοβούλιο, δίνοντας στη Μόσχα μεγαλύτερη ευελιξία να αυξήσει τη δύναμη των στρατευμάτων της εκεί.

Σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και για τις δύο πλευρές, η κίνηση αυτή θα δώσει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τη δυνατότητα να ανανεώσει και να ενισχύσει τη ρωσική δύναμη στην Ουκρανία — η οποία, όπως έχει δηλώσει, αριθμεί πάνω από 700.000 στρατιώτες - καλώντας εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία θα επιτρέπει την κλήση των εφέδρων και σε καιρό ειρήνης, όχι μόνο υπό στρατιωτικό νόμο ή σε περίπτωση επίσημης κήρυξης πολέμου. Η Ρωσία χαρακτηρίζει την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι πόλεμο.

Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να αποφύγει έναν νέο, αντιδημοφιλή γύρο επιστράτευσης — κάτι που οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν, μετά τη μερική επιστράτευση του Σεπτεμβρίου 2022, που οδήγησε δεκάδες χιλιάδες Ρώσους άνδρες να εγκαταλείψουν τη χώρα.



Οι έφεδροι θα λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή εάν κληθούν

Η τροπολογία θεωρείται επίσης πιο οικονομική για το ρωσικό κράτος, το οποίο επί του παρόντος καταβάλλει μεγάλα χρηματικά ποσά για να δελεάσει εθελοντές να υπογράψουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό για υπηρεσία στην Ουκρανία — μια πολιτική που έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό σε μια περίοδο περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.

Οι έφεδροι, που υφίστανται ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και πληρώνονται όταν απουσιάζουν από τις κανονικές τους δουλειές, θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση εφόσον κληθούν να υπηρετήσουν, σύμφωνα με τους νέους όρους που προβλέπουν οι τροπολογίες, όπως ανέφεραν το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έλαβαν αντίγραφο των προτεινόμενων αλλαγών.

Το RBC ανέφερε ότι το τρέχον προσχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή μετά από πρόταση του υπουργείου Άμυνας, ορίζει ότι οι έφεδροι δεν μπορούν να αναπτυχθούν για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο Αλεξέι Ζουράβλιεφ, αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής άμυνας της ρωσικής Δούμας, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρήση των εφέδρων - οι οποίοι, όπως είπε, αριθμούν περίπου δύο εκατομμύρια στρατιώτες - σε περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι μέχρι σήμερα.

«Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εφεδρεία», δήλωσε ο Ζουράβλιεφ στο κανάλι RTVI.

«Μέχρι τώρα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις (στην Ουκρανία), αλλά επίσημα, ο πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε.

Μια ακόμη τροπολογία θα επιτρέπει την ανάπτυξη των εφέδρων και στο εξωτερικό.

Μόλις ο νόμος αλλάξει — κάτι που θεωρείται τυπική διαδικασία σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα - ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της επιτροπής άμυνας της Δούμας, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποφασίσει την ανάπτυξη εφέδρων στις ουκρανικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο, εάν το επιθυμεί.